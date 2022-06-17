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Новичок «Рубина» Фамейе: «Готов играть на любой позиции в атаке, как потребует тренер»

Джоэль Фамейе рассказал, на какой позиции готов играть в «Рубине»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Новичок «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, на какой позиции готов играть в команде.

«Был тяжелый перелет в Казань, хотел быстрее присоединится к команде для подготовки к сезону. Хочу достичь не меньшего, чем в прошлом сезоне. Этот должен быть лучше, чем прошлый. Где буду играть? Могу играть слева, справа и в центре атаки. Готов играть на любой позиции в атаке, как потребует тренер.

Я очень рад быть в «Рубине», мне оказали очень теплый прием. Задача на сезон — думаю, мы способны вернуться в РПЛ в первый же год. Здесь квалифицированные игроки, отличный штаб. У нас есть все возможности для этого», — сказал Фамейе.

Нападающий подписал трехлетний контракт с «Рубином». 25-летний футболист с июля 2019 года играл за «Оренбург». В сезоне-2021/22 провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал несть результативных передач.

Джоэль Фамейе
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
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