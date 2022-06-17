Иванов о целях «Рубина»: «Хотелось бы вернуться в РПЛ в первый же год»

Иванов рассказал о целях «Рубина» в следующем сезоне ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о целях казанского клуба в предстоящем сезоне.

«Ворвался в одну реку дважды. Ощущения от команды только позитивные. Хотелось бы вернуться в первый же год, мы предполагаем, а сверху располагают.

Варианты в РПЛ были, но не хотел опять бороться за выживание, иначе бы в психбольницу попал», — цитирует Иванова «СЭ».

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Уфу» 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.