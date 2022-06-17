Иванов о целях «Рубина»: «Хотелось бы вернуться в РПЛ в первый же год»
Иванов рассказал о целях «Рубина» в следующем сезоне ФНЛ
Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о целях казанского клуба в предстоящем сезоне.
«Ворвался в одну реку дважды. Ощущения от команды только позитивные. Хотелось бы вернуться в первый же год, мы предполагаем, а сверху располагают.
Варианты в РПЛ были, но не хотел опять бороться за выживание, иначе бы в психбольницу попал», — цитирует Иванова «СЭ».
В минувшем сезоне полузащитник провел за «Уфу» 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ.
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