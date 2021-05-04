Как стало известно «СЭ», футбольный клуб «Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова.

Исполняющим обязанности назначен Антон Хазов, который является руководителем программы развития молодежного футбола.

После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.

(Максим Алланазаров)