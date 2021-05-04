Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова

11:50
Роберт Евдокимов. Фото Виталий Тимкив.
Роберт Евдокимов. Фото Виталий Тимкив.
Теги:

Как стало известно «СЭ», футбольный клуб «Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова.

Исполняющим обязанности назначен Антон Хазов, который является руководителем программы развития молодежного футбола.

После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.

(Максим Алланазаров)

Читайте также

Капризов — герой концовок! Он помог своей команде выиграть матч в последние две минуты
Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»
Сборная Финляндии победила Швейцарию и вышла в полуфинал юниорского ЧМ
Тедеско оценил свои перспективы остаться в «Спартаке»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд