Стала известна причина увольнения Евдокимова из «Нижнего Новгорода»

Стало известно, почему «Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение 51-летнего специалиста было рассчитано до 5 июня.

По информации Eurostavka, в клубе были недовольны результатами команды, последней каплей стало поражение «Нижнего Новгорода» в матчах с «Енисеем» (1:2) и «Оренбургом» (1:2).

Гапомним, что сполняющим обязанности назначен Антон Хазов, который является руководителем программы развития молодежного футбола.

После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.

(Максим Алланазаров)