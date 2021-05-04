Стала известна причина увольнения Евдокимова из «Нижнего Новгорода»
Стало известно, почему «Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение 51-летнего специалиста было рассчитано до 5 июня.
По информации Eurostavka, в клубе были недовольны результатами команды, последней каплей стало поражение «Нижнего Новгорода» в матчах с «Енисеем» (1:2) и «Оренбургом» (1:2).
Гапомним, что сполняющим обязанности назначен Антон Хазов, который является руководителем программы развития молодежного футбола.
После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.
(Максим Алланазаров)
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/ofitsialno-nizhniy-novgorod-rasstalsya-s-evdokimovym
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