«Балтика» обыграла «Аланию»

«Балтика» в матче 40-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ на своем поле победила «Аланию» со счетом 2:0.

«Балтика» набрала в 40 турах 70 очков и с этим показателем занимают 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания», в активе которой 73 очка после 40 матчей, находится на 4-й позиции.

Олимп — ФНЛ

40-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (1:0)

Голы: Альшин, 1 (1:0). Казаев, 57 (2:0).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Кашчелан, Дудиев (Плопа, 74), Макарчук, Кузьмин (Гелоян, 85), Лазарев (Демьянов, 63), Шаваев (Маркин, 65), Альшин, Казаев.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов (Бутаев, 76), Шавлохов, Засеев (Хугаев, 71), Кочиев, Хабалов, Магомедов, Хосонов (Гурциев, 46), Гиоргобиани, Хубулов (Хадарцев, 46), Машуков (Кобесов, 81).

Предупреждения: Кочиев, 6. Хубулов, 9. Хабалов, 39. Латышонок, 45+1. Машуков, 45+1. Макарчук, 60. Кашчелан, 60. Шаваев, 64. Магомедов, 73.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

2 мая. Калининград. Стадион «Калининград».