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«Нефтехимик» в меньшинстве разгромил «Факел»

20:01
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«Нефтехимик» на своем поле с крупным счетом победил «Факел» в матче 6-го тура чемпионата Олимп ФНЛ — 3:0.

Отметим, что с середины второго тайма хозяева играли в меньшинстве после удаления хавбека Вагиза Галиулина.

ФНЛ

6-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Факел» (Воронеж) — 3:0 (2:0)

Голы: Шоркин, 3 (1:0). Денисов, 44 (2:0). Емельянов, 80 (3:0).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Калугин, Котов, Ширяев (Яковлев, 90+1), Шоркин, Хубаев (Дворецков, 90+2), Галиулин, Денисов (Потапов, 89), Москвичев, Котик (Емельянов, 71), Уридия (Юшин, 89).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Черов, Дашаев, Брызгалов (Царукян, 71), Магаль, Дмитриев (Акбашев, 46), Мендель, Кулишев (Файзуллин, 80), Максимов, Аппаев.

Предупреждения: Дмитриев, 8. Магаль, 49. Акбашев, 60. Ширяев, 82. Калугин, 84.

Удаление: Галиулин, 68.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

14 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)

Гол: Манелов, 65.

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин, Иванов, Мацукатов (Кокоев, 87), Якимов, Рейхмен (Назаров, 62), Волков, Апеков (Манелов, 46), Кутовой (Берснев, 58), Сергеев (Самко, 46).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин (Тюлин, 82), Малания, Ведерников (Ращеня, 82), Горовых, Павлишин, Гилязетдинов (Лесников, 66), Стефанович (Бутенко, 66), Погосов (Демьянов, 71), Баев, Юсупов.

Предупреждения: Мацукатов, 15. Назаров, 62. Баев, 80. Смирнов, 90+4. Берснев, 90+4. Ещенко, 90+5.

Судья: Машлякевич (Москва).

14 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 500 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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