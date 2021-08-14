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«Оренбург» на своем поле переиграл «Велес»

19:03
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«Оренбург» на своем поле переиграл «Велес» в матче 6-го утра чемпионата Олимп ФНЛ. Команда из Оренбурга взяла верх со счетом 2:1.

«Оренбург» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

ФНЛ

6-й тур

«Оренбург» — «Велес» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы: Фамейе, 12 (1:0). Гойкович, 28 (2:0). Лопатин, 43 (2:1).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Козлов, Стаматов (Ойеволе, 85), Малых, Гойкович, Аюпов, Шаболин (Корян, 46), Бреев (Миронов, 63), Титков (Бидловский, 75), Фамейе.

«Велес» (Москва): Косаревский, Кахидзе, Макеев, Майга (Коротков, 80), Бацуев, Абдуллахи, Вульфов (Д.Тарасов, 83), Кабахидзе (Кертанов, 61), Осипов, Смит (Анисимов, 79), Лопатин.

Предупреждения: Осипов, 5. Фамейе, 62. Малых, 64. Кертанов, 67. Гойкович, 90+3.

Судья: Фисенко (Владивосток).

14 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 648 зрителей.

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Металлург Лп» (Липецк) — 3:0 (1:0)

Голы: Янушковский, 10 (1:0). Янушковский, 51 (2:0). Гаглоев, 90+4 (3:0).

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Куликов, Аюкин, Бевеев (Казимир, 90+1), Тесленко, Гаглоев, Замалиев (Калугин, 90+2), Кириллов (Абазов, 81), Воронин (Свежов, 81), Янушковский (Османов, 69).

«Металлург» (Липецк): Иканович, Титов, Фролов (Черный, 66), Белов, Редькович (Баязов, 88), Сазонов, Войдель, Поярков (Иванников, 45+1), Завезен (Глебов, 75), Арустамян, Кутьин (Ахвледиани, 88).

Предупреждения: Кутьин, 25. Куликов, 44. Войдель, 71. Замалиев, 77.

Судья: Перезва (Раменское).

14 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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