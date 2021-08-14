«Ротор» и «Балтика» сыграли вничью

«Балтика» упустила победу над «Ротором» в гостевом матче 6-го тура Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Ротор» с 8 очками находится на 9-м месте в таблице ФНЛ. «Балтика» находится на 14-й позиции (5 очков).

ФНЛ

6-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Балтика» (Калининград) — 1:1 (0:0)

Голы: Бериашвили, 83 — в свои ворота (0:1). Школик, 88 (1:1).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Бериашвили, Дудиев (Слепов, 63), Байрыев, Первушин, Махатадзе (Маляров, 46), Кипиани (Кавтарадзе, 46), Ташаев (Николаев, 72), Школик, Макаров, Щеткин.

«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович, Макарчук, Кузьмин (Джамилов, 61), Кленкин (Сергеев, 69), Альшин, Казаев, Попов (Шамкин, 61. Дибиргаджиев, 75), Маркович (Муртазаев, 61).

Предупреждения: Остоич, 39. Щеткин, 41. Макаров, 56. Джамилов, 79.

Судья: Чебан (Москва).

14 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Кубань» (Краснодар) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)

Гол: Кармаев, 29.

«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Поликутин, Кармаев, Таказов, Сидоров, Безденежных, Шалаев, Лобкарев (Козлов, 66), Дышеков (Климов, 78), Абдоков (Петров, 56).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин, Горюшкин, Машуков, Стеклов, Шведюк (Мнацаканян, 82), Пруцев (Мосейчук, 78), Сергеев (Рудаков, 59), Гогричиани (Бачинский, 77).

Предупреждения: Кармаев, 13. Гогричиани, 39. Шалаев, 44.

Судья: Чистяков (Азов).

14 августа. Краснодар. Стадион «Кубань».