Матчи Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» — «Алания» и «Нефтехимик» — «Торпедо» закончились вничью
«КАМАЗ» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
За хозяев отличился Артем Укомский, у гостей забил Ислам Машуков. У «Алании» на 45-й минуте был удален полузащитник Заур Тарба.
Еще одна ничья зафиксирована в матче между «Нефтехимиком» и «Торпедо» (0:0), проходившем в Нижнекамске. Хозяева не могут забить в 3-й игре подряд.
Источник: Таблица первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
3
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
9
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
10
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
11
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|- : -
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|- : -
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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