Матчи Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» — «Алания» и «Нефтехимик» — «Торпедо» закончились вничью

«КАМАЗ» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

За хозяев отличился Артем Укомский, у гостей забил Ислам Машуков. У «Алании» на 45-й минуте был удален полузащитник Заур Тарба.

Еще одна ничья зафиксирована в матче между «Нефтехимиком» и «Торпедо» (0:0), проходившем в Нижнекамске. Хозяева не могут забить в 3-й игре подряд.