Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:10

Матчи Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» — «Алания» и «Нефтехимик» — «Торпедо» закончились вничью

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«КАМАЗ» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

За хозяев отличился Артем Укомский, у гостей забил Ислам Машуков. У «Алании» на 45-й минуте был удален полузащитник Заур Тарба.

Еще одна ничья зафиксирована в матче между «Нефтехимиком» и «Торпедо» (0:0), проходившем в Нижнекамске. Хозяева не могут забить в 3-й игре подряд.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
12 нояб, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Алания
Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
12 нояб, 17:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:0
Торпедо М

Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Мишина и Галлямов заняли первое место в парах на этапе «Гран-при России» в Казани
Лакерник объяснил невысокие оценки Валиевой за произвольную программу на «Гран-при России» в Казани
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачкалинское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск», «Тюмень» разгромила «Кубань» в матчах Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
3
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
9
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
10
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 2 : 0
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 3 : 0
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 0 : 0
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 1
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости