Махачкалинское «Динамо» разгромило «Нефтехимик» и возглавило первую лигу
«Динамо» из Махачкалы на выезде одержало разгромную победу над «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.
У гостей голы забили Эгаш Касинтура, Темирхан Сундуков и Сердер Сердеров.
Нижнекамский клуб с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Алексея Бердникова.
«Динамо» набрало 47 очков и возглавило турнирную таблицу первой лиги. В тройке «Акрон» (46) и «Химки» (45).
«Нефтехимик» с 37 очками — на 7-й строчке. У нижнекамцев прервалась серия из 8 матчей без поражений — 5 побед и 3 ничьих.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|26
|13
|7
|6
|35-21
|46
|
2
|Химки
|26
|13
|6
|7
|40-30
|45
|
3
|Динамо Мх
|26
|14
|5
|7
|29-14
|47
|
4
|Арсенал
|26
|11
|11
|4
|31-18
|44
|
5
|Родина
|26
|12
|8
|6
|41-21
|44
|
6
|Тюмень
|26
|11
|7
|8
|30-24
|40
|
7
|Нефтехимик
|26
|10
|7
|9
|25-25
|37
|
8
|Алания
|26
|9
|10
|7
|30-34
|37
|
9
|Енисей
|26
|11
|3
|12
|45-35
|36
|
10
|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
11
|СКА-Хаб.
|26
|8
|7
|11
|25-29
|31
|
12
|Торпедо
|26
|9
|7
|10
|23-25
|34
|
13
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
14
|КАМАЗ
|26
|8
|9
|9
|25-27
|33
|
15
|Ленинградец
|26
|6
|8
|12
|19-33
|26
|
16
|Сокол
|26
|6
|7
|13
|21-43
|25
|
17
|Кубань
|26
|5
|7
|14
|19-35
|22
|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
|21-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.04
|09:00
|
Енисей – Алания
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Волгарь – Тюмень
|1 : 2
|13.04
|16:00
|
Черноморец – Акрон
|0 : 0
|13.04
|17:00
|
Химки – Шинник
|0 : 1
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|0 : 2
|14.04
|17:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|1 : 0
|14.04
|19:00
|
Кубань – КАМАЗ
|1 : 2
|14.04
|19:30
|
Родина – Ленинградец
|2 : 0
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|13
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
Новости