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Сегодня, 20:55

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Нефтехимик» и возглавило первую лигу

Руслан Минаев
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«Динамо» из Махачкалы на выезде одержало разгромную победу над «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

У гостей голы забили Эгаш Касинтура, Темирхан Сундуков и Сердер Сердеров.

Нижнекамский клуб с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Алексея Бердникова.

«Динамо» набрало 47 очков и возглавило турнирную таблицу первой лиги. В тройке «Акрон» (46) и «Химки» (45).

«Нефтехимик» с 37 очками — на 7-й строчке. У нижнекамцев прервалась серия из 8 матчей без поражений — 5 побед и 3 ничьих.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
15 апр, 19:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:3
Динамо

Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нефтехимик
1
2
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Неделя

«Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 26 13 6 7 40-30 45
3
 Динамо Мх 26 14 5 7 29-14 47
4
 Арсенал 26 11 11 4 31-18 44
5
 Родина 26 12 8 6 41-21 44
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 26 10 7 9 25-25 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 Шинник 26 9 7 10 30-36 34
11
 СКА-Хаб. 26 8 7 11 25-29 31
12
 Торпедо 26 9 7 10 23-25 34
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 26 8 9 9 25-27 33
15
 Ленинградец 26 6 8 12 19-33 26
16
 Сокол 26 6 7 13 21-43 25
17
 Кубань 26 5 7 14 19-35 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 0 : 1
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 0 : 2
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 1 : 2
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 2 : 0
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 0 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 13 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 24 1 6
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