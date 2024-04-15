Махачкалинское «Динамо» разгромило «Нефтехимик» и возглавило первую лигу

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«Динамо» из Махачкалы на выезде одержало разгромную победу над «Нефтехимиком» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

У гостей голы забили Эгаш Касинтура, Темирхан Сундуков и Сердер Сердеров.

Нижнекамский клуб с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Алексея Бердникова.

«Динамо» набрало 47 очков и возглавило турнирную таблицу первой лиги. В тройке «Акрон» (46) и «Химки» (45).

«Нефтехимик» с 37 очками — на 7-й строчке. У нижнекамцев прервалась серия из 8 матчей без поражений — 5 побед и 3 ничьих.