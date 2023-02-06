Навас и Пулидо прекратили сотрудничество с «Рубином»

«Рубин» в официальном Telegram-канале сообщил о прекращении сотрудничества с Сесаром Навасом и Рубеном Пулидо, входившими в селекционный отдел клуба. Трудовые соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Сесара и Рубена за плодотворный труд. Отдельные слова благодарности клуб выражает Сесару Навасу, легенде клуба и многолетнему лидеру обороны «Рубина» — говорится в сообщении.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год и с 2017-го по 2018-й. Всего он провел 255 матчей за казанскую команду и отметился 4 забитыми голами. В составе «Рубина» испанец стал чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка страны. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры. С апреля 2019 года возглавлял селекционный отдел «Рубина».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.