Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Мы не увольняли Наваса, а подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб не увольнял Сесара Наваса.

Айбатов отметил, что сотрудничество с испанским специалистом было прекращено по соглашению сторон.

«Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами. Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался.

Почему мы сообщили об этом по почте? Все понимают ситуацию. Сесару, как минимум, надо было приехать в Казань. Все нормально, и никаких проблем не было», — приводит Sport24 слова гендиректора «Рубина».

С 2019 года бывший испанский футболист занимал пост директора селекционного отдела казанского клуба.