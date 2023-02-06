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Гендиректор «Рубина» Айбатов: «Мы не увольняли Наваса, а подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб не увольнял Сесара Наваса.

Айбатов отметил, что сотрудничество с испанским специалистом было прекращено по соглашению сторон.

«Мы не увольняли Сесара Наваса с должности. Мы подписали обоюдное соглашение о расторжении контракта, которые было подписано двумя сторонами. Я уважаю Сесара Наваса и хорошо с ним общаюсь, но, может быть, им и журналистами эта ситуация была неправильна понята. Я бы с удовольствием с ним встретился и пообщался.

Почему мы сообщили об этом по почте? Все понимают ситуацию. Сесару, как минимум, надо было приехать в Казань. Все нормально, и никаких проблем не было», — приводит Sport24 слова гендиректора «Рубина».

С 2019 года бывший испанский футболист занимал пост директора селекционного отдела казанского клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-gendirektor-rubina-my-ne-uvolnyali-sesara-navasa-a-sovershenno-spokoyno-rasstalis-po-soglasheniyu-storon
Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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 11
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Рубин

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Кирилл Панченко

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Арсенал Т

 8
П
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КАМАЗ

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