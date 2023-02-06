Исполнительным директором ФНЛ назначен Александр Атаманенко

Исполнительным директором Футбольной национальной лиги назначен Александр Атаманенко, сообщает сайт лиги.

Ранее он был генеральным директором «Донбасс Арены» — домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтер», в том числе руководил проектной командой стадиона по подготовке и проведению Eвро-2012. С 2010 по 2015 год входил в правление международной ассоциации ESSMA (European Stadium & Safety Management Association).

Затем с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021 год занимал должность коммерческого директора московского «Спартака», был директором по спортивным объектам и членом правления клуба. Входил в состав комитета по маркетингу и коммерции и рабочей группы по развитию ТВ-прав РПЛ.

В середине 2021 года Атаманенко был назначен генеральным менеджером «Арены Омск» и отвечал за подготовку к эксплуатации, запуск и последующее управление новой ареной ХК «Авангард».