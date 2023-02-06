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Исполнительным директором ФНЛ назначен Александр Атаманенко

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполнительным директором Футбольной национальной лиги назначен Александр Атаманенко, сообщает сайт лиги.

Ранее он был генеральным директором «Донбасс Арены» — домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтер», в том числе руководил проектной командой стадиона по подготовке и проведению Eвро-2012. С 2010 по 2015 год входил в правление международной ассоциации ESSMA (European Stadium & Safety Management Association).

Затем с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021 год занимал должность коммерческого директора московского «Спартака», был директором по спортивным объектам и членом правления клуба. Входил в состав комитета по маркетингу и коммерции и рабочей группы по развитию ТВ-прав РПЛ.

В середине 2021 года Атаманенко был назначен генеральным менеджером «Арены Омск» и отвечал за подготовку к эксплуатации, запуск и последующее управление новой ареной ХК «Авангард».

Источник: https://1fnl.ru/news/12516/
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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КАМАЗ – Волга
 - : -
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5.03 00:00
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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Алания

 11
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Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
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