На реконструкцию стадиона в Калининграде выделено более 40 миллионов рублей

На новом игровом поле стадиона "Балтика" в Калининграде до 1 сентября будет уложен искусственный газон с подогревом, сообщает ТАСС. На эти цели в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" выделено более 40 миллионов рублей.

Отмечается, что замена поля позволит организовать круглогодично тренировочный процесс Центра подготовки футбольного резерва местного футбольного клуба "Балтика", а также проводить соревнования.

К 1 сентября будет завершено обустройство и легкоатлетического сектора стадиона. Здесь появится сектор для прыжков в длину и тройного прыжка, беговые дорожки длиной 400 метров с покрытием класса международной федерации легкой атлетики.

14-тысячный стадион "Балтика" - старейшая спортивная арена в России. Построена она была в 1892 году и имеет статус культурного наследия. С 1954 по 2018 год на ней играл клуб "Балтика", в прошлом году он перехал на стадион чемпионата мира-2018 "Калининград".