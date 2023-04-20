Министр спорта Татарстана заявил, что решение о смене тренера «Рубина» было верным
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» в первенстве Первой лиги.
«Клуб принял решение сменить тренера. И в первом же матче было показано, что решение было верным. Команда сыграла намного увереннее, при том, что «Шинник» — достаточно серьезный соперник, которому мы проиграли в начале пути. Но «Рубин» показал достойную игру. Надеемся, что мы пойдем так и дальше. Да, с «Балтикой» серьезный разрыв, но нужно время: посмотрим, как они будут играть. Нам самим надо в каждом матче играть на победу, чтобы напрямую попасть в высший дивизион. Министерство спорта Татарстана влияет на управление «Рубином»? Мы находимся в диалоге с руководством клуба. У нас в Татарстане четкая пирамида власти, полное взаимоуважение и доверие, никаких кривотолков и сложностей нет. Я знаком с Сафиуллиным, президентом «Рубина» и моим коллегой — министром. Я знаю весь попечительский совет. Мы много работаем по зрительской программе. Все, что вы видите — это наша совместная работа с клубом. Плотно работаем со спортивными школами, подключили министерство образования. Люди идут на футбол с большим желанием. Когда есть хороший футбол, их не надо заставлять приходить», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».
После 27 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков. В последней встрече казанцы прервали серию из четырех матчей без победы и обыграли ярославский «Шинник» со счетом 3:0. Перед этой игрой в команде сменился главный тренер: вместо Юрия Уткульбаева на этот пост был назначен Рашид Рахимов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
|21.04
|19:30
|
Арсенал – Рубин
|- : -
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|- : -
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|- : -
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9