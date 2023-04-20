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Сегодня, 20:12

Министр спорта Татарстана заявил, что решение о смене тренера «Рубина» было верным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» в первенстве Первой лиги.

«Клуб принял решение сменить тренера. И в первом же матче было показано, что решение было верным. Команда сыграла намного увереннее, при том, что «Шинник» — достаточно серьезный соперник, которому мы проиграли в начале пути. Но «Рубин» показал достойную игру. Надеемся, что мы пойдем так и дальше. Да, с «Балтикой» серьезный разрыв, но нужно время: посмотрим, как они будут играть. Нам самим надо в каждом матче играть на победу, чтобы напрямую попасть в высший дивизион. Министерство спорта Татарстана влияет на управление «Рубином»? Мы находимся в диалоге с руководством клуба. У нас в Татарстане четкая пирамида власти, полное взаимоуважение и доверие, никаких кривотолков и сложностей нет. Я знаком с Сафиуллиным, президентом «Рубина» и моим коллегой — министром. Я знаю весь попечительский совет. Мы много работаем по зрительской программе. Все, что вы видите — это наша совместная работа с клубом. Плотно работаем со спортивными школами, подключили министерство образования. Люди идут на футбол с большим желанием. Когда есть хороший футбол, их не надо заставлять приходить», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

После 27 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков. В последней встрече казанцы прервали серию из четырех матчей без победы и обыграли ярославский «Шинник» со счетом 3:0. Перед этой игрой в команде сменился главный тренер: вместо Юрия Уткульбаева на этот пост был назначен Рашид Рахимов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-reshenie-o-smene-trenera-rubina-by-lo-verny-m/
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Владимир Леонов
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Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летним юбилеем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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34 тур
21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 - : -
23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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