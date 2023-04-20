Леонов рассказал, возможно ли приглашение Бердыева в Татарстан для развития футбола

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, возможно ли на данный момент приглашение Курбана Бердыева в регион для развития футбола.

«Если вы помните, мы уже приглашали Курбана Бекиевича. Это ни к чему не привело. С той стороны инициативы нет. Поэтому я не в курсе ситуации», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

10 апреля Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». В тот же момент сообщалось, что специалист был одним из кандидатов на пост главного тренера казанского «Рубина».