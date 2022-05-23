Лучший бомбардир в истории «Спартака-2» Обухов шокирован закрытием команды

Бывший нападающий «Спартак-2» Владимир Обухов шокирован решением руководства красно-белых закрыть вторую команду.

«Я в шоке, мягко сказать. Если это связано с бюджетом клуба, то им виднее, — цитирует Обухова ТАСС. — Обидно, что такую команду закрывают, потому что очень много молодых футболистов оттуда вышли не только для «Спартака», но и в целом для премьер-лиги. Обидно, но если это было сделано для сокращения бюджета, то такие меры необходимы».

О закрытии «Спартака-2» стало известно 23 мая. В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.