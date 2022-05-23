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Сегодня, 14:29

Лучший бомбардир в истории «Спартака-2» Обухов шокирован закрытием команды

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартак-2» Владимир Обухов шокирован решением руководства красно-белых закрыть вторую команду.

«Я в шоке, мягко сказать. Если это связано с бюджетом клуба, то им виднее, — цитирует Обухова ТАСС. — Обидно, что такую команду закрывают, потому что очень много молодых футболистов оттуда вышли не только для «Спартака», но и в целом для премьер-лиги. Обидно, но если это было сделано для сокращения бюджета, то такие меры необходимы».

О закрытии «Спартака-2» стало известно 23 мая. В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/14700419
Владимир Обухов
Футбол
ФНЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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