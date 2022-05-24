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Сегодня, 14:29

«Рубин» обратился к болельщикам после решения РФС о сохранении формата РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» обратился к болельщикам команды после решения исполкома РФС о сохранении формата РПЛ и участии 16 команд в премьер-лиге на следующий сезон.

«Рубин» проведет сезон-2022/23 в Футбольной национальной лиге.

Дорогие болельщики! Нам всем предстоит испытание, которое мы обязательно преодолеем! Мы вернемся и станем еще сильнее.

Мы «Рубин» — нас не остановить», — говорится в заявлении в Telegram-канале клуба.

Казанский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и впервые покинул РПЛ.

ФК Рубин (Казань)
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