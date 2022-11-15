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Сегодня, 13:10

В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца года

Константин Белов
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский прокомментировал «СЭ» назначение Юрия Уткульбаева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — заявил Бодылевский «СЭ».

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
20.11 00:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 00:00
Родина – Велес
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Илья Стефанович

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Волгарь

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П
Артур Галоян

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Алания

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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И К Ж
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Артур Гилязетдинов

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Волгарь

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Волга Ул

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