В «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца года

Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский прокомментировал «СЭ» назначение Юрия Уткульбаева на должность исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Юрий Уткульбаев будет возглавлять команду минимум до конца этого года. «Рубин» может возглавить Гаранин? Ничего про это сказать не могу», — заявил Бодылевский «СЭ».

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.