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Судейство

4 сентября, 21:45

Слуцкий о матче с «Аланией»: «До смешного пенальти «Рубин» полностью контролировал ход встречи»

Слуцкий считает, что до пенальти «Рубин» контролировал ход встречи с «Аланией»
Алексей Еремин
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство в матче 8-го тура первой лиги против «Алании» (2:2).

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове — фол последней надежды — при счете 1:0 в нашу пользу. Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В матче с «Аланией» главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина», который реализовал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков на 83-й минуте.

Казанский клуб после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-do-penalti-my-polnostyu-kontrolirovali-igru
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
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 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
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 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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Краснодар-2 – Енисей
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Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
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