Слуцкий о матче с «Аланией»: «До смешного пенальти «Рубин» полностью контролировал ход встречи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил судейство в матче 8-го тура первой лиги против «Алании» (2:2).

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове — фол последней надежды — при счете 1:0 в нашу пользу. Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0. Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

В матче с «Аланией» главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина», который реализовал нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков на 83-й минуте.

Казанский клуб после 8 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Алания» идет на третьей строчке и набрала 15 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» 11 сентября.