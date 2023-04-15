«Кубань» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском»

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«Кубань» дома сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:2.

В составе хозяев отличились Азат Байриев и Артем Архипов.

За хабаровскую команду забили Василий Алейников и Саид Алиев.

«Кубань» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 31 очко. «СКА-Хабаровск» находится на 9-м месте с 36 очками.