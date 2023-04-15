«Кубань» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском»
«Кубань» дома сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:2.
В составе хозяев отличились Азат Байриев и Артем Архипов.
За хабаровскую команду забили Василий Алейников и Саид Алиев.
«Кубань» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 31 очко. «СКА-Хабаровск» находится на 9-м месте с 36 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|2 : 2
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|1 : 1
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|2 : 0
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|3 : 0
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|0 : 0
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|0 : 2
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|3 : 0
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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