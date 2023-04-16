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Сегодня, 10:40

Агент Саплинова: «Игрок был травмирован, и «Рубин» решил его отзаявить. Конфликтов ни с кем не было»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Александра Саплинова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Саплинов перед стартом второй части сезона был с травмой, а «Рубину» нужно было освободить место в заявке. Александр скоро должен вернуться в общую группу. Конфликт с Уткульбаевым? Игрок был травмирован, и «Рубин» решил его отзаявить, хотя могли этого не делать. Конфликтов ни с кем не было. Саплинов выбыл надолго, поэтому приняли такое решение. Он сможет восстановиться к середине мая», — сказал Талаев «СЭ».

Саплинов в этом сезоне провел 5 матчей. «Рубин» после 27 туров занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
0
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«Кубань» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 1 : 1
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 0 : 0
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 2 : 0
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 3 : 0
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 0 : 0
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 0 : 2
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 3 : 0
15.04 19:00
Кубань – СКА-Хаб.
 2 : 2
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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