«Нефтехимик» разгромил «Краснодар-2» в матче первой лиги

«Нефтехимик» дома обыграл «Краснодар-2» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.

В составе победителей отметились Богдан Зорин, Константин Базелюк и Максим Барсов.

«Нефтехимик» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 36 очков за 27 матчей. «Краснодар-2» находится на последнем месте с 21 очком.

«Велес» в гостях обыграл «КАМАЗ» — 2:0. В составе гостей отметились Олег Смирнов и Джамал Дибиргаджиев.