«Нефтехимик» разгромил «Краснодар-2» в матче первой лиги
«Нефтехимик» дома обыграл «Краснодар-2» в матче 27-го тура первой лиги — 3:0.
В составе победителей отметились Богдан Зорин, Константин Базелюк и Максим Барсов.
«Нефтехимик» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 36 очков за 27 матчей. «Краснодар-2» находится на последнем месте с 21 очком.
«Велес» в гостях обыграл «КАМАЗ» — 2:0. В составе гостей отметились Олег Смирнов и Джамал Дибиргаджиев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
10
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
11
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|2 : 2
|15.04
|11:30
|
Енисей – Балтика
|1 : 1
|15.04
|12:00
|
Уфа – Акрон
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Родина – Динамо Мх
|2 : 0
|15.04
|16:00
|
Рубин – Шинник
|3 : 0
|15.04
|16:00
|
Волга – Арсенал
|0 : 0
|15.04
|17:00
|
КАМАЗ – Велес
|0 : 2
|15.04
|17:30
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|3 : 0
|15.04
|19:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
Новости