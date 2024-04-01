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Сегодня, 18:58

«Кубань» дома сыграла вничью с махачкалинским «Динамо»

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«Кубань» поделила очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) в домашнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи — автором забитого мяча стал нападающий гостей Сердер Сердеров. Краснодарцы смогли уйти от поражения благодаря голу форварда Ильи Грузнова (73).

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 17-й строчке (22).

В следующем туре бело-голубые проведут домашнюю встречу с «Енисеем», а команда из Краснодара сыграет на выезде против «Черноморца». Оба матча пройдут 7 апреля.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
01 апр, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:1
Динамо

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
0
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«Кубань» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 1 : 2
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 1 : 1
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 1 : 1
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Сослан Качмазов

Сослан Качмазов

Алания

 17 1 3
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