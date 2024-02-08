Махачкалинское «Динамо» заинтересовано в подписании Агаларова и Камилова

Махачкалинское «Динамо» планирует подписать нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова и хавбека грозненского клуба Владислава Камилова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, у сторон хорошие шансы прийти к соглашению по 28-летнему Камилова. Переход 23-летнего Агаларова в «Ахмате» под вопросом. Грозненский клуб не хочет отпускать игрока.

Оба футболиста играли за «Уфу» в период работы в клубе ныне генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова.

После 20 туров в этом сезоне первой лиги «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 37 очками.