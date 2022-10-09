«Краснодар-2» сыграл вничью с ульяновской «Волгой»

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«Краснодар-2» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 13-го тура первой лиги.

Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Волга» остается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице (7 очков). «Краснодар-2» идет на 14-й строчке (12 очков).