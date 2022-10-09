Дубль Иванова принес победу «Рубину» над «СКА-Хабаровск»

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Матч 13-го тура первой лиги между «Рубином» и «СКА-Хабаровск» завершился гостевой победой команды из Казани (2:1).

2 гола полузащитника Олега Иванова (на 11-й и 89-й минутах) обеспечили победу казанскому клубу.

В составе «СКА-Хабаровск» отличился полузащитник Илья Петров, который поразил ворота соперника на 62-й минуте.

Набрав 22 очка, «Рубин» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» расположился на 9-й строчке (17 очков).