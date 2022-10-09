Дубль Иванова принес победу «Рубину» над «СКА-Хабаровск»
Матч 13-го тура первой лиги между «Рубином» и «СКА-Хабаровск» завершился гостевой победой команды из Казани (2:1).
2 гола полузащитника Олега Иванова (на 11-й и 89-й минутах) обеспечили победу казанскому клубу.
В составе «СКА-Хабаровск» отличился полузащитник Илья Петров, который поразил ворота соперника на 62-й минуте.
Набрав 22 очка, «Рубин» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» расположился на 9-й строчке (17 очков).
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|
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|7
|6
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|23-14
|27
|
3
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|14
|7
|5
|2
|20-11
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|
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|14
|7
|4
|3
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|25
|
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|5
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|
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|4
|5
|5
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|
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|14
|4
|4
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|
13
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|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
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|7
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|23.10
|00:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|00:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|00:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|00:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|00:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|00:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|23.10
|00:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|23.10
|00:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|00:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
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Волга Ул
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|1
|3
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|1
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