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9 октября, 12:22

Дубль Иванова принес победу «Рубину» над «СКА-Хабаровск»

Алина Савинова
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Матч 13-го тура первой лиги между «Рубином» и «СКА-Хабаровск» завершился гостевой победой команды из Казани (2:1).

2 гола полузащитника Олега Иванова (на 11-й и 89-й минутах) обеспечили победу казанскому клубу.

В составе «СКА-Хабаровск» отличился полузащитник Илья Петров, который поразил ворота соперника на 62-й минуте.

Набрав 22 очка, «Рубин» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» расположился на 9-й строчке (17 очков).

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК СКА-Хабаровск
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 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
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 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
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14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
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СКА-Хаб. – Велес
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