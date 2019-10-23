«Краснодар-2» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Онугха и Игнатович оформили по дублю

«Краснодар-2» в 19-м туре Олимп-ФНЛ дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Герман Онугха. У гостей два мяча забил Павел Игнатович.

Краснодарская команда с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» (25) — 10-й.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 2:2 (1:2)

Голы: Игнатович, 5 (0:1). Игнатович, 16 (0:2). Онугха, 29 — с пенальти (1:2). Онугха, 54 (2:2).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко, Мартынов, Бородин, Ивашин (Шершнев, 60), Жигулев, Кайю (Сперцян, 78), Мацукатов (Якимов, 70), Халназаров (Марков, 29), Н.В.Сергеев (Кутовой, 81), Онугха.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Темников, Федорив (Лебедев, 46), Гаджибеков, Ставпец (Голышев, 72), Сапета, Игнатович, Палиенко (Салугин, 83), Чудин, Сагитов (А.С.Сергеев, 81).

Предупреждения: Темников, 32. Якимов, 78. Кутовой, 90+3.

Судья: Сухой (Люберцы).

23 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».