10 болельщиков тульского «Арсенала» задержаны за файер-шоу у отеля футболистов

Фанаты тульского «Арсенала» были задержаны перед матчем с «Соколом» в рамках 18-го тура Мелбет-Первой лиги.

13 ноября полиция задержала десятерых фанатов «Арсенала» в возрасте от 18 до 38 лет. Болельщики устроили незапланированное файер-шоу перед окнами гостиницы, в которой остановились игроки тульского клуба.

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сокол» — 14-й (19 очков).