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Сегодня, 09:38

10 болельщиков тульского «Арсенала» задержаны за файер-шоу у отеля футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фанаты тульского «Арсенала» были задержаны перед матчем с «Соколом» в рамках 18-го тура Мелбет-Первой лиги.

13 ноября полиция задержала десятерых фанатов «Арсенала» в возрасте от 18 до 38 лет. Болельщики устроили незапланированное файер-шоу перед окнами гостиницы, в которой остановились игроки тульского клуба.

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сокол» — 14-й (19 очков).

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 00:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
18.11 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
19.11 00:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 00:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 4
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 15 1 2
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