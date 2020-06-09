Контракт Тарханова с «Енисеем» рассчитан на два года

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что его контракт с клубом рассчитан на два года.

«Я подписал двухлетний контракт с клубом, — цитируют Тарханова «РИА Новости». — Задачи будут поставлены перед началом сезона, а пока будем решать организационные вопросы. Условия в «Енисее» хорошие, есть инфраструктура. Подготовку к сезону команда начнет 15 июня».

65-летний Александр Тарханов — уроженец Красноярска, воспитанник местной команды «Автомобилист». Предыдущим местом работы специалиста был армянский «Пюник».