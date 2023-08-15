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Сегодня, 10:44

Клотет высказался об отстранении Кутепова, Журавлева и Нетфуллина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выгнал защитников Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина из команды по ходу прошлого сезона.

«Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды. Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Что я должен был ему ответить? Для меня важно, чтобы мои футболисты хотели играть именно в «Торпедо», а не конкретно в РПЛ или где-то еще. Мы повели себя правильно по отношению к этой троице. Незаменимых нет: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы», — приводит слова Клотета Sport24.

Он также опроверг предположение, что ему не понравились шутки футболистов.

«Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту. Почему Журавлев все еще числится в составе «Торпедо»? Я на него не рассчитываю. Именно Юрию принадлежала фраза, про которую я только что рассказал», — добавил Клотет.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568365-klotet-pro-otstraneniye-kutepova-zhuravleva-i-netfullina-eti-troye-dali-ponyat-chto-ne-khotyat-byt-chastyu-komandy
Илья Кутепов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Юрий Журавлев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
3
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
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34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 0
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 2 : 1
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 0 : 1
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 2 : 0
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Владислав Галкин

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Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
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Тюмень

 5 0 1
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