Клотет высказался об отстранении Кутепова, Журавлева и Нетфуллина
Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выгнал защитников Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина из команды по ходу прошлого сезона.
«Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды. Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Что я должен был ему ответить? Для меня важно, чтобы мои футболисты хотели играть именно в «Торпедо», а не конкретно в РПЛ или где-то еще. Мы повели себя правильно по отношению к этой троице. Незаменимых нет: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы», — приводит слова Клотета Sport24.
Он также опроверг предположение, что ему не понравились шутки футболистов.
«Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту. Почему Журавлев все еще числится в составе «Торпедо»? Я на него не рассчитываю. Именно Юрию принадлежала фраза, про которую я только что рассказал», — добавил Клотет.
Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
10
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|0 : 1
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 0
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0