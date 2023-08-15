Клотет объяснил, почему принял предложение из России
Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил, зачем принял предложение из России.
«Как оказался в России? Очень просто. Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее. Цель руководства — построить стабильный, надежный проект. Это как инвестиция в будущее: ты проходишь тяжелые времена для того, чтобы подняться наверх. Если пытаешься сократить время и получить что-то быстро, потом это может привести к проблемам. Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушел бы ради него из «Брешии», — приводит слова Клотета Sport24.
Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
10
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 0
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|0 : 1
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|2 : 0
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0