Клотет объяснил, почему принял предложение из России

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил, зачем принял предложение из России.

«Как оказался в России? Очень просто. Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее. Цель руководства — построить стабильный, надежный проект. Это как инвестиция в будущее: ты проходишь тяжелые времена для того, чтобы подняться наверх. Если пытаешься сократить время и получить что-то быстро, потом это может привести к проблемам. Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушел бы ради него из «Брешии», — приводит слова Клотета Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.