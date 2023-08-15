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Сегодня, 10:08

Клотет объяснил, почему принял предложение из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил, зачем принял предложение из России.

«Как оказался в России? Очень просто. Поговорил с президентом «Торпедо» Ярославом Савиным и председателем совета директоров Леонидом Юхневичем. Меня устроило их видение и приглашение с прицелом на будущее. Цель руководства — построить стабильный, надежный проект. Это как инвестиция в будущее: ты проходишь тяжелые времена для того, чтобы подняться наверх. Если пытаешься сократить время и получить что-то быстро, потом это может привести к проблемам. Сейчас наша цель — построить фундамент и создать профессиональную структуру, чтобы выйти в РПЛ и надолго там задержаться. Быть стабильным и успешным клубом — не значит постоянно сорить деньгами на рынке. Это работать и развивать молодых игроков. В «Бирмингеме» и «Суонси», где я работал, была такая же задача. Мне важно быть уверенным в проекте клуба. Если бы я не был уверен в проекте «Торпедо», не ушел бы ради него из «Брешии», — приводит слова Клотета Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568362-ne-bud-uveren-v-proyekte-torpedo-ne-ushelby-iz-breshii-klotet-obyasnil-zachem-prinyal-predlozheniye-iz-rossii
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
3
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 0
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 2 : 1
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 0 : 1
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 2 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 1
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
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