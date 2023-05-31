Кержаков не знает о предложении «Волгаря»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков отреагировал на информацию о возможном назначении на должность главного тренера «Волгаря».

«Об интересе «Волгаря» я ничего не знаю, не слышал. Есть ли у меня другие предложения? Без комментариев», — приводит слова Кержакова «Спорт День за Днем».

Последним клубом Кержакова была «Кармиотисса». 8 февраля он был назначен главным тренером клуба высшей лиги Кипра, а 1 апреля ее покинул.