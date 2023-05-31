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Футболистам тульского «Арсенала» выплатили одну зарплату

Мария Гусева
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Игрокам тульского «Арсенала» 31 мая перечислили одну зарплату, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ранее начались выплаты малоимущим сотрудникам клуба, с ними рассчитались за 3 месяца.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не выплачивал зарплату около 3,5 месяцев. Тульский клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезоне первой лиги.

В матче 34-го тура первой лиги «Арсенал» сыграет против «СКА-Хабаровска». За тур до конца чемпионата команда с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне туляки вылетели из РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
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СКА-Хаб. – Арсенал
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Краснодар-2 – Шинник
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Уфа – Кубань
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