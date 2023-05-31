Футболистам тульского «Арсенала» выплатили одну зарплату

Игрокам тульского «Арсенала» 31 мая перечислили одну зарплату, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ранее начались выплаты малоимущим сотрудникам клуба, с ними рассчитались за 3 месяца.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не выплачивал зарплату около 3,5 месяцев. Тульский клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезоне первой лиги.

В матче 34-го тура первой лиги «Арсенал» сыграет против «СКА-Хабаровска». За тур до конца чемпионата команда с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне туляки вылетели из РПЛ.