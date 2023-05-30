Ледяхов рассказал, что апелляция «Алании» на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена

Помощник главного тренера «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что апелляция клуба на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена.

«Да, «Алании» отказали в апелляции. Мы не примем участие в стыковых играх. Конечно, мы расстроены, особенно команда расстроилась. Мы весь год работали, чтобы занять высокое место и поучаствовать в переходных матчах, но регламент — есть регламент. Под нас его никто не захотел менять», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Комитет принял решение оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС I ФК «Алания». Также выдали лицензию РФС I на сезон-2023/24 «Волгарю» и лицензию РФС II на сезон-2023/24 «Арсеналу».