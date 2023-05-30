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Сегодня, 13:59

Ледяхов рассказал, что апелляция «Алании» на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что апелляция клуба на получение лицензии для участия в РПЛ не удовлетворена.

«Да, «Алании» отказали в апелляции. Мы не примем участие в стыковых играх. Конечно, мы расстроены, особенно команда расстроилась. Мы весь год работали, чтобы занять высокое место и поучаствовать в переходных матчах, но регламент — есть регламент. Под нас его никто не захотел менять», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Комитет принял решение оставить в силе решение Комиссии РФС по лицензированию об отказе в выдаче лицензии РФС I ФК «Алания». Также выдали лицензию РФС I на сезон-2023/24 «Волгарю» и лицензию РФС II на сезон-2023/24 «Арсеналу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-pod-nas-nikto-ne-zahotel-menyat-reglament-poe-tomu-alaniya-ne-budet-igrat-v-sty-kovy-h-matchah/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
3
1
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Источник: «Родина» примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
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34 тур
3.06 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 00:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 00:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 00:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 00:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 00:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 00:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
3.06 00:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 00:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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