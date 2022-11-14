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Сегодня, 12:04

КДК рассмотрит поведение главного тренера «Рубина» Слуцкого в отношении судей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета.

«Рассмотрим два удаления. Первое — удаление Казанцева в матче «Химки» — «Сочи» за грубую игру. Второе — удаление главного тренера «Рубина» Слуцкого за нецензурную брань в адрес судьи. И Слуцкий, и Казанцев вызваны на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 18-м туре первой лиги «Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем».

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
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Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
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 - : -
20.11 00:00
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П
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Алания

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