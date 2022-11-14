КДК рассмотрит поведение главного тренера «Рубина» Слуцкого в отношении судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета.

«Рассмотрим два удаления. Первое — удаление Казанцева в матче «Химки» — «Сочи» за грубую игру. Второе — удаление главного тренера «Рубина» Слуцкого за нецензурную брань в адрес судьи. И Слуцкий, и Казанцев вызваны на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 18-м туре первой лиги «Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем».