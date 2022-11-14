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Судейство

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В пользу «Рубина» не назначен пенальти. У арбитра Чистякова три ошибки в трех матчах подряд

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Вчера, 13 ноября, на 78-й минуте матча 18-го тура первой лиги «Рубин» — «Енисей» (0:0) арбитр Артем Чистяков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда Анзор Саная, разворачиваясь, сыграл отставленной в сторону левой рукой в мяч. Либо судья этого не увидел, либо не квалифицировал как фол.

Ранее рефери из Азова неудачно отработал на двух играх чемпионата России. 5 ноября он судил встречу 16-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:1). На 23-й минуте арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву, который ударил Артура Юсупова рукой в голову, и не удалил спартаковца.

11 ноября Чистяков выполнял функции видеоассистента во время матча 17-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» (3:2). На 20-й минуте он не вмешался в действия Алексея Амелина, засчитавшего гол нижегородцев, хотя в начале их атаки был фол на Бернарде Бериши.

Первая лига
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Артем Чистяков
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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12.11 14:00
Велес – Динамо Мх
 0 : 1
12.11 16:00
Волга – Уфа
 2 : 1
13.11 11:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 3 : 1
13.11 15:00
Волгарь – Балтика
 1 : 2
13.11 16:00
Арсенал – Краснодар-2
 3 : 1
13.11 16:00
Кубань – Нефтехимик
 0 : 1
13.11 16:00
Рубин – Енисей
 0 : 0
13.11 16:00
Шинник – Акрон
 1 : 0
13.11 17:00
Алания – Родина
 1 : 3
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Г
Гедеон Гузина

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Балтика

 10
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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
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П
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Артур Галоян

Алания

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КАМАЗ

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И К Ж
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Велес

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Волгарь

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