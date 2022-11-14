В пользу «Рубина» не назначен пенальти. У арбитра Чистякова три ошибки в трех матчах подряд
Вчера, 13 ноября, на 78-й минуте матча 18-го тура первой лиги «Рубин» — «Енисей» (0:0) арбитр Артем Чистяков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда Анзор Саная, разворачиваясь, сыграл отставленной в сторону левой рукой в мяч. Либо судья этого не увидел, либо не квалифицировал как фол.
Ранее рефери из Азова неудачно отработал на двух играх чемпионата России. 5 ноября он судил встречу 16-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:1). На 23-й минуте арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву, который ударил Артура Юсупова рукой в голову, и не удалил спартаковца.
11 ноября Чистяков выполнял функции видеоассистента во время матча 17-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» (3:2). На 20-й минуте он не вмешался в действия Алексея Амелина, засчитавшего гол нижегородцев, хотя в начале их атаки был фол на Бернарде Бериши.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
|12.11
|14:00
|
Велес – Динамо Мх
|0 : 1
|12.11
|16:00
|
Волга – Уфа
|2 : 1
|13.11
|11:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|3 : 1
|13.11
|15:00
|
Волгарь – Балтика
|1 : 2
|13.11
|16:00
|
Арсенал – Краснодар-2
|3 : 1
|13.11
|16:00
|
Кубань – Нефтехимик
|0 : 1
|13.11
|16:00
|
Рубин – Енисей
|0 : 0
|13.11
|16:00
|
Шинник – Акрон
|1 : 0
|13.11
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 3
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4