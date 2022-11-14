В пользу «Рубина» не назначен пенальти. У арбитра Чистякова три ошибки в трех матчах подряд

Вчера, 13 ноября, на 78-й минуте матча 18-го тура первой лиги «Рубин» — «Енисей» (0:0) арбитр Артем Чистяков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда Анзор Саная, разворачиваясь, сыграл отставленной в сторону левой рукой в мяч. Либо судья этого не увидел, либо не квалифицировал как фол.

Ранее рефери из Азова неудачно отработал на двух играх чемпионата России. 5 ноября он судил встречу 16-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:1). На 23-й минуте арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву, который ударил Артура Юсупова рукой в голову, и не удалил спартаковца.

11 ноября Чистяков выполнял функции видеоассистента во время матча 17-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» (3:2). На 20-й минуте он не вмешался в действия Алексея Амелина, засчитавшего гол нижегородцев, хотя в начале их атаки был фол на Бернарде Бериши.