КДК дисквалифицировал Евсеева на два матча и отменил удаление защитника «Шинника» Семенова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил дисквалифицировать главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева за поведение во время матча 16-го тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (2:1).

«Евсеев был удален за оскорбительный жест в адрес болельщика. Он принимал участие в сегодняшнем заседании. Жест Евсеева носил публичный характер. КДК дисквалифицировал тренера на 2 матча — один реально, один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23. Также Евсеев оштрафован на 20 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

При этом председатель КДК отметил, что комитет отменил удаление защитника ярославцев Андрея Семенова. Красная карточка была признана ошибочной.