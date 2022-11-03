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Сегодня, 15:54

КДК дисквалифицировал Евсеева на два матча и отменил удаление защитника «Шинника» Семенова

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил дисквалифицировать главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева за поведение во время матча 16-го тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (2:1).

«Евсеев был удален за оскорбительный жест в адрес болельщика. Он принимал участие в сегодняшнем заседании. Жест Евсеева носил публичный характер. КДК дисквалифицировал тренера на 2 матча — один реально, один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23. Также Евсеев оштрафован на 20 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

При этом председатель КДК отметил, что комитет отменил удаление защитника ярославцев Андрея Семенова. Красная карточка была признана ошибочной.

Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
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 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
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Уфа – Нефтехимик
 - : -
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 - : -
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Краснодар-2 – Волгарь
 - : -
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Балтика

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Евгений Луценко

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Арсенал Т

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Арсенал Т

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П
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