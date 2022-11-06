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«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» на своем поле в матче 17-го тура Первой лиги — 3:1.

В составе хозяев отличились Тимур Жамалетдинов, Амир Натхо и Александр Иванков, единственный гол гостей на счету Ильи Грузнова.

«СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 26 очками в 17 матчах. «Шинник» идет на восьмой строчке с 24 очками в 17 играх.

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:1
Шинник

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
7
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
8
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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