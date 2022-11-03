КДК РФС закрыл фанатскую трибуну «Рубина» на один домашний матч

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 16-го тура первой лиги «Рубин» — «Балтика» (3:3).

«Болельщики «Рубина» скандировал ненормативной лексики. Это восьмой раз за сезон. Наказание — недопуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч», — сказал Григорьянц.

Следующий домашний матч у казанской команды пройдет 13 ноября против «Енисея».