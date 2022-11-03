КДК РФС закрыл фанатскую трибуну «Рубина» на один домашний матч
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 16-го тура первой лиги «Рубин» — «Балтика» (3:3).
«Болельщики «Рубина» скандировал ненормативной лексики. Это восьмой раз за сезон. Наказание — недопуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч», — сказал Григорьянц.
Следующий домашний матч у казанской команды пройдет 13 ноября против «Енисея».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|28-19
|29
|
3
|Рубин
|16
|7
|6
|3
|30-21
|27
|
4
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
5
|Енисей
|16
|7
|6
|3
|24-18
|27
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Нефтехимик
|16
|6
|5
|5
|16-12
|23
|
10
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Велес
|16
|5
|1
|10
|13-26
|16
|
15
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
16
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
17
|Краснодар-2
|16
|3
|3
|10
|11-26
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
|6.11
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|6.11
|12:00
|
Уфа – Нефтехимик
|- : -
|6.11
|13:00
|
Енисей – Кубань
|- : -
|6.11
|14:00
|
Краснодар-2 – Волгарь
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Велес
|- : -
|6.11
|15:00
|
Родина – Волга
|- : -
|6.11
|16:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|6.11
|17:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|14
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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