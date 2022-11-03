Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:44

КДК РФС закрыл фанатскую трибуну «Рубина» на один домашний матч

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по итогам матча 16-го тура первой лиги «Рубин» — «Балтика» (3:3).

«Болельщики «Рубина» скандировал ненормативной лексики. Это восьмой раз за сезон. Наказание — недопуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч», — сказал Григорьянц.

Следующий домашний матч у казанской команды пройдет 13 ноября против «Енисея».

Россия. ФНЛ. 18-й тур
13 нояб, 00:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Енисей
Футбол
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
2
0
Читайте также
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК дисквалифицировал тренера «Рубина» Кузьмина на три матча за оскорбление судьи

КДК дисквалифицировал Евсеева на два матча и отменил удаление защитника «Шинника» Семенова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 - : -
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 - : -
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 14 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости