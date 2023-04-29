Дзагоев: «У Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора. Он никогда не затыкался»

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал об участии в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###», ведущими которого являются Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

«Когда Леонид Викторович позвонил, отказать я ему не смог. Сказали, что все будет по-доброму (смеется). Не мне судить, но вроде как зашло. С ребятами в команде поугарали — я не против посмеяться над собой. У Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора. Он всегда любил поговорить, никогда не затыкался», — приводит Sport24 слова Дзагоева.

Ранее футболист высказался работе под руководством главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.