Игроку «Торпедо» сломали нос. Судья никак не наказал нарушителя
На 27-й минуте матча 33-го тура Олимп-ФНЛ «Томь» — «Торпедо» (1:0) нападающий хозяев Ричлорд Эннин локтем ударил в лицо Александра Каплиенко и сломал ему нос. Арбитр Ян Бобровский находился на значительном удалении от места событий и продолжил игру.
Судье не помог его первый ассистент Рашид Абусуев, рядом с которым произошло единоборство игроков. В итоге Каплиенко не смог продолжить игру, а Эннин не получил ни желтой, ни красной карточки.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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