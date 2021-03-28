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Игроку «Торпедо» сломали нос. Судья никак не наказал нарушителя

22:07
Александр Каплиенко.
Александр Каплиенко.
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На 27-й минуте матча 33-го тура Олимп-ФНЛ «Томь» — «Торпедо» (1:0) нападающий хозяев Ричлорд Эннин локтем ударил в лицо Александра Каплиенко и сломал ему нос. Арбитр Ян Бобровский находился на значительном удалении от места событий и продолжил игру.

Судье не помог его первый ассистент Рашид Абусуев, рядом с которым произошло единоборство игроков. В итоге Каплиенко не смог продолжить игру, а Эннин не получил ни желтой, ни красной карточки.

(Александр Бобров)

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