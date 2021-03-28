Сергеев забил 29 голов в 30 матчах Олимп-ФНЛ. До рекорда Федькова 9 мячей
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил единственный мяч в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ против «Алании» (1:0). 25-летний форвард поражает ворота соперников уже в шести играх подряд.
Всего после перехода в «Крылья» он отличился 28 раз в 29 матчах. Без забитого мяча форвард уходил с поля только в 11 играх из 30.
Нынешний показатель Сергеева — один из лучших в истории ФНЛ. Рекорд же принадлежит Андрею Федькову: в сезоне-2004 в составе «Терека» он забил 38 голов. У Сергеева впереди 9 матчей, чтобы побить достижение.
В прошлом сезоне Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив за «Торпедо» 27 голов.
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