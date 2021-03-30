Директор «Чертаново» Ларин объявил об уходе из академии

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин 30 марта на своей странице в Instagram объявил об уходе из клуба.

«Я понимаю, что многие ассоциируют мое имя с «Чертаново» или «Чертаново» со мной, но это, наверное, не совсем правильно. У нас замечательный коллектив, где каждый играет свою важнейшую роль. Мы вместе работали так, чтобы создать наиболее комфортные условия для тренеров и футболистов, а те, в свою очередь, радовали нас своими результатами и игрой. Мне кажется, у нас это получалось. Это было невероятно круто, просто фантастически круто. Пришло время расстаться. Жизнь не останавливается», — написал Ларин.

«Чертаново» занимает 20-е место в розыгрыше Олимп-ФНЛ после 33-х туров с 25 очками.