Во время матча «Алания» — «Чукарички» в Турции произошла массовая драка

Во время товарищеского матча «Алания» — «Чукарички» в Турции между командами произошла массовая драка. Потасовка случилась в самом конце первого тайма при счете 0:0. После этого сербская команда не стала продолжать встречу и покинула стадион.

«Алания» занимает четвертое место в таблице ФНЛ. В следующем товарищеском матче 6 февраля команда сыграет с боснийским «Железничаром».