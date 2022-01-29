Во время матча «Алания» — «Чукарички» в Турции произошла массовая драка
Во время товарищеского матча «Алания» — «Чукарички» в Турции между командами произошла массовая драка. Потасовка случилась в самом конце первого тайма при счете 0:0. После этого сербская команда не стала продолжать встречу и покинула стадион.
«Алания» занимает четвертое место в таблице ФНЛ. В следующем товарищеском матче 6 февраля команда сыграет с боснийским «Железничаром».
Страсти во время перерыва слишком накалились?Поэтому было принято решение не доигрывать матч.— ФК «Алания» (@fc_alania) January 29, 2022
«Алания» 0:0 «Чукарички» pic.twitter.com/4HhEldON7I
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