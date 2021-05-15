Игроки «Спартака-2» пожелали скорейшего выздоровления партнеру по команде

Игрок «Спартака-2» Даниил Денисов был отправлен на машине скорой помощи в больницу после начала матча заключительного, 42-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Чертаново» (4:3).

На первых минутах матча защитник красно-белых Денисов получил удар мячом в голову, после чего на поле стадиона академии «Спартака» выехала машина скорой помощи.

После окончания матча партнеры по команде пожелали Денисову скорейшего выздоровления.