Игроки «Спартака-2» пожелали скорейшего выздоровления партнеру по команде
16:49
Игрок «Спартака-2» Даниил Денисов был отправлен на машине скорой помощи в больницу после начала матча заключительного, 42-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Чертаново» (4:3).
На первых минутах матча защитник красно-белых Денисов получил удар мячом в голову, после чего на поле стадиона академии «Спартака» выехала машина скорой помощи.
После окончания матча партнеры по команде пожелали Денисову скорейшего выздоровления.
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