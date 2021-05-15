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Игроки «Спартака-2» пожелали скорейшего выздоровления партнеру по команде

16:49
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Игрок «Спартака-2» Даниил Денисов был отправлен на машине скорой помощи в больницу после начала матча заключительного, 42-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с «Чертаново» (4:3).

На первых минутах матча защитник красно-белых Денисов получил удар мячом в голову, после чего на поле стадиона академии «Спартака» выехала машина скорой помощи.

После окончания матча партнеры по команде пожелали Денисову скорейшего выздоровления.

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