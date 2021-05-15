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Бушманов планирует продолжить работу со «Спартаком-2»

17:11
Евгений Бушманов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Евгений Бушманов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов планирует продолжить работу в команде.

«Задача была остаться в ФНЛ, и команда ее выполнила. Планирую ли я остаться работать в команде? Да, планирую», — сказал Бушманов ТАСС.

«Спартак-2» под руководством Бушманова, пришедшего в команду в начале марта, сумел сохранить место в чемпионате Олимп — ФНЛ, заняв 14-е место.

«В плане контакта с игроками все было нормально. В принципе, сейчас надо все проанализировать, так как это было довольно напряженно. Бороться за выживание всегда непросто, поэтому у нас был непростой период. Но я рад, что ребята справились», — добавил он.

Бушманов возглавлял «Спартак-2» с мая 2013 года по январь 2017-го и в сезоне-2014/15 сумел вывести команду в ФНЛ. Под его руководством вторая команда «Спартака» заняла в 2016 году пятое место в первенстве, что является ее наивысшим достижением в истории.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381309

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