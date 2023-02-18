Игроки «Шинника» возобновили тренировки в полном составе

Игроки «Шинника» возобновили тренировки в общей группе и занимаются без ограничений.

«Последний сбор перед возобновлением первенства первой лиги проходит с 18 февраля по 3 марта. Сегодня все футболисты были в общей группе, ограничений не было», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы клуба.

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Клуб из Ярославля занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 20 туров.