Тульский «Арсенал» победил «Краснодар-2» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» победил «Краснодар-2» в товарищеском матче со счетом 3:1.

В составе туляков дубль оформил защитник Ираклий Манелов, который был зимой арендован у «Краснодара».

Еще один гол в составе «Арсенала» забил полузащитник Сергей Ткачев.