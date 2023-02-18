Тульский «Арсенал» победил «Краснодар-2» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» победил «Краснодар-2» в товарищеском матче со счетом 3:1.
В составе туляков дубль оформил защитник Ираклий Манелов, который был зимой арендован у «Краснодара».
Еще один гол в составе «Арсенала» забил полузащитник Сергей Ткачев.
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|
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|10
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|3
|35-22
|37
|
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|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
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|
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|10
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|
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|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
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|20
|3
|6
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|
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|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
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|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
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|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
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КАМАЗ
|8
|
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Гедеон Гузина
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|7
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|Ж
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|1
|2
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|1
|1
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