Защитник «Тюмени» Насыров: «Хотелось бы выступить за сборную Казахстана»
Защитник «Тюмени» Исламжан Насыров заявил, что хочет играть за сборную Казахстана.
На данный момент футболист имеет российское гражданство.
«Ко мне насчет возможности выступлений за сборную Казахстана никто не обращался. Но если будет интерес, буду только рад. Конечно, хотелось бы выступить за сборную», — приводит слова Насырова Legalbet.kz.
В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: Legalbet.kz
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|22
|12
|6
|4
|35-20
|42
|
2
|Динамо Мх
|22
|12
|4
|6
|23-11
|40
|
3
|Арсенал
|22
|10
|9
|3
|28-15
|39
|
4
|Акрон
|22
|11
|5
|6
|30-19
|38
|
5
|Тюмень
|22
|10
|6
|6
|28-20
|36
|
6
|Родина
|22
|9
|7
|6
|34-20
|34
|
7
|Алания
|22
|8
|9
|5
|24-25
|33
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Торпедо
|22
|7
|7
|8
|19-21
|28
|
10
|Енисей
|22
|8
|3
|11
|33-32
|27
|
11
|Шинник
|22
|7
|6
|9
|27-35
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|22
|6
|7
|9
|20-26
|25
|
14
|Ленинградец
|22
|6
|6
|10
|16-24
|24
|
15
|Сокол
|22
|6
|6
|10
|19-35
|24
|
16
|Кубань
|22
|5
|6
|11
|17-28
|21
|
17
|Черноморец
|22
|4
|9
|9
|20-28
|21
|
18
|Волгарь
|22
|4
|8
|10
|18-29
|20
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34 тур
|18.03
|15:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|18.03
|15:00
|
Ленинградец – Енисей
|- : -
|18.03
|17:00
|
Химки – Нефтехимик
|- : -
|18.03
|17:00
|
Тюмень – Алания
|- : -
|18.03
|17:30
|
Акрон – Сокол
|- : -
|18.03
|18:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|- : -
|18.03
|18:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|18.03
|19:30
|
Родина – Кубань
|- : -
|18.03
|19:30
|
КАМАЗ – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|17
|1
|4
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|15
|1
|3
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|20
|1
|3
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