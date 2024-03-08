Защитник «Тюмени» Насыров: «Хотелось бы выступить за сборную Казахстана»

Защитник «Тюмени» Исламжан Насыров заявил, что хочет играть за сборную Казахстана.

На данный момент футболист имеет российское гражданство.

«Ко мне насчет возможности выступлений за сборную Казахстана никто не обращался. Но если будет интерес, буду только рад. Конечно, хотелось бы выступить за сборную», — приводит слова Насырова Legalbet.kz.

В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.